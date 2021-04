Florentino Perez chiude a Cristiano Ronaldo: "Non tornerà al Real Madrid"

Il presidente del Real Madrid esclude il ritorno di Cristiano Ronaldo: "Non avrebbe senso, ha un contratto con la Juventus".

Durante la lunga intervista concessa nella notte tra lunedì e martedì al 'Chiringuito' sulla Superlega, Florentino Perez non si è sottratto neppure a qualche domanda di calciomercato.

La notizia più grossa, in tal senso, è la netta chiusura del presidente del Real Madrid all'ipotesi di un ritorno di Cristiano Ronaldo.

“Cristiano non tornerà al Real, posso assicurarvelo perché non avrebbe alcun senso. Voglio bene a Ronaldo ma non avrebbe senso, questo è il motivo. Ha un contratto di un altro anno con la Juventus”.

Non solo. La prossima estate a lasciare Madrid potrebbe essere un'altra colonna come Sergio Ramos, il cui contratto in scadenza non è stato rinnovato.

"Lo amo molto ma siamo in una situazione molto brutta dal punto di vista economica. Bisogna essere realisti, ma non ho detto che non resterà".

Florentino Perez invece ha preferito dribblare le domande su Mbappé e Haaland, pur non escludendo che il Real Madrid possa mettere a segno un grosso colpo sul prossimo mercato.