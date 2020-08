Flick lancia la sfida al PSG: “Loro simili al Barça, il Bayern non cambierà stile”

Il tecnico del Bayern, Hans-Dieter Flick, parla alla vigilia della finale di Champions League: “Dobbiamo capire se Boateng e Pavard sono al meglio”.

E’ una vigilia importantissima quella che si sta vivendo in casa . La compagine campione di infatti, domenica sera sarà impegnata in una delle gare più attese in assoluto da tutti gli appassionati di calcio: la finale di .

Il tecnico della compagine bavarese, Hans-Dieter Flick, nella conferenza stampa di presentazione della super sfida che vedrà i suoi uomini opposti al , ha spiegato come la sua squadra affronterà la partita.

“Il Bayern cercherà di giocare il suo calcio e di fare la miglior gara possibile. Se tutti saremo in grado di dare il massimo, avremo buone possibilità di vittoria. Noi abbiamo sempre cercato di imporre il nostro gioco contro tutti e i risultati sono stati positivi, quindi non cambieremo il nostro stile. Proveremo a rimanere sempre alti”.

Il PSG non è ovviamente un avversario semplice da superare.

“Li abbiamo visti e li abbiamo studiati, hanno tanta qualità. Il PSG, da questo punto di vista, è molto simile al , mentre il gioca in maniera diversa. Dovremo chiudere le loro linee di passaggio e non concedere spazi aperti, perché hanno tanti campioni ed anche una velocità incredibile”.

Flick arriverà alla sfida del Da Luz con alcuni dubbi soprattutto in difesa.