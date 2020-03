Flamengo, l'allenatore Jorge Jesus è positivo al Coronavirus

Il Coronavirus è arrivato anche in . E nel calcio brasiliano. E a essere colpito è stato Jorge Jesus, l'allenatore del Flamengo che, nelle ultime settimane del 2019, ha conquistato sia il Brasileirão che la Copa Libertadores.

Ad annunciarlo, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, è stato lo stesso club rubronegro:

"Il Flamengo informa che i test per la presenza del COVID-19 su atleti, staff tecnico e membri della dirigenza sono stati conclusi nel pomeriggio di lunedì 16. Il club informa che l'allenatore Jorge Jesus ha realizzato un primo test per il COVID-19 ed è risultato positivo in maniera debole o non conclusiva. La controprova è in fase di realizzazione.

Altre squadre

Il Mister è sotto le cure dello staff medico del Flamengo e il suo stato di salute è stabile. La dirigenza ribadisce il proprio impegno durante la pandemia del Coronavirus e ha già annunciato la sospensione degli allenamenti della prima squadra e delle giovanili per almeno una settimana.

Atleti, integranti della dirigenza e staff tecnico sono risultati negativi al COVID-19. Seguiremo gli orientamenti del Ministero della Salute durante la pandemia del Coronavirus".