Fiorillo preferito a Ochoa: seconda partita in Serie A in 6 anni

Il portiere classe 1990 torna titolare dopo un anno e mezzo dall'ultima volta: Sousa lo sceglie per il match con l'Udinese.

Il finale di campionato della Salernitana, vista la salvezza acquisita grazie al lavoro di Paulo Sousa, è più tranquillo rispetto a quando, contro l'Udinese, la formazione di Davide Nicola conquistava la permanenza in Serie A.

Proprio contro i friulani i granata saluteranno per questa stagione l'Arechi e lo faranno con alcune novità di formazione: tra queste ce n'è una per la porta.

Sousa ha deciso di schierare Vincenzo Fiorillo al posto di "Memo" Ochoa: una scelta che dal punto di vista statistico vuol dire prima presenza per l'estremo difensore classe 1990 in quest'anno calcistico.

L'ultima risale a un anno e mezzo fa, al dicembre del 2021 contro l'Inter nello 0-5 dell'Arechi: la prima, tra l'altro, con la maglia della Salernitana.

Per Fiorillo sarà anche la seconda presenza in massima serie negli ultimi 6 anni: la terza se si considera qquella in Fiorentina-Pescara del 28 maggio del 2017. Poi tanta Serie B e un'opportunità per farsi notare.