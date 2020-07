Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali: Kouamé titolare

Iachini lancia a sorpresa Kouamé dal primo minuto, in compagnia di Ribery. Titolare anche Sottil, con Igor in difesa.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Dalbert; Sottil, Ribery; Kouamé.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Amrabat, Dimarco; Pessina, Lazovic; Di Carmine.

Il Verona dopo aver fermato anche l' non si pone limiti e ambizioni, mentre la Fiorentina deve risollevarsi al più presto prima di vedersi immischiata nella lotta per non retrocedere.

Iachini a sorpresa lancia Kouamé in attacco, per la prima volta dopo l'infortunio al crociato. Sottil e Ribery lo accompagneranno, con Chiesa quindi in panchina, al pari di Vlahovic e Cutrone. Igor in difesa al posto di Caceres.

Juric dà seguito alla formazione schierata contro l'Inter, con Lazovic spostato più avanti in compagnia di Pessina e Di Carmine. Dimarco su tutta la fascia sinistra. Per il resto si tratta della classica formazione stagionale dell'Hellas.