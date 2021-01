Fiorentina travolta 6-0 dal Napoli, Prandelli: "Chiedo scusa ai tifosi"

Cercava un risultato che le consentisse di tenere a debita distanza la zona retrocessione, la invece a è incappata in una sconfitta clamorosa. La compagine gigliata è stata infatti travolta con un netto 6-0 al Diego Armando Maradona, e per ritrovare nella sua storia un passivo così pesante bisogna tornare al dicembre 2004, quando fu il ad imporsi con lo stesso scarto.

Cesare Prandelli, intervistato dopo il triplice fischio finale ai microfoni di DAZN, ha spiegato il perché di tanta differenza in campo tra le due squadre.

Il tecnico viola ha parlato del suo stato d’animo dopo una debacle del genere.

“Se sono arrabbiato? Quando perdi di brutto una reazione fisica e caratteriale deve esserci. L’abbiamo avuta all’inizio, poi abbiamo concesso troppo. Loro poi sono bravissimi, ma noi siamo mancati. L’emblema della partita è stato il terzo goal: Insigne non può uscire in mezzo a cinque”.

Prandelli ha deciso di lasciare Ribery negli spogliatoi dopo i primi 45’.

“Secondo me è un campione, però non lo conosco bene e tante volte quando si ferma e si tocca non capisco se ha dei problemi o meno. E’ capitato già tre volte in altre partite che chiedesse il cambio, è anche questa una situazione che va valutata attentamente”.