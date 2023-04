Fiorentina-Spezia, goal di Biraghi o autogoal di Wisniewski?

Fiorentina in vantaggio al 'Franchi' contro lo Spezia grazie ad un cross di capitan Biraghi, deviato in porta da un tocco di Wisniewski.

Fiorentina di scena al 'Franchi' nell'ultimo impegno prima di Pasqua: avversario dei viola, reduci da un grandissimo momento di forma in Italia e in Europa, è lo Spezia, peraltro ex squadra allenata da mister Vincenzo Italiano.

Risultato sbloccato al 25' in favore dei toscani: grande uscita palla al piede di Biraghi che si invola sulla sinistra, per poi crossare verso il centro dell'area alla ricerca di una deviazione amica; tocco che effettivamente c'è, ma da parte di Wisniewski.

Nel tentativo di contrastare Biraghi, il difensore polacco conferisce alla sfera una traiettoria beffarda per Dragowski, col pallone che oltrepassa la linea di porta dopo aver baciato il palo più lontano rispetto al punto d'impatto.

Trattasi dunque di autogoal di Wisniewski e non di goal di Biraghi, di cui negli occhi abbiamo ancora la straordinaria prodezza da centrocampo offerta in occasione del successo della Fiorentina sul campo del Verona.