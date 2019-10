Fiorentina senza Ribery, Montella: "Boateng dà più garanzie"

Vincenzo Montella parla alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina: “Spiace per la squalifica di Ribery, ma non faremo ricorso”.

Appena il tempo di mettersi alle spalle la delusione per la sconfitta patita contro la e per la è già tempo di pensare al prossimo impegno. La compagine gigliata infatti, mercoledì sera tornerà in campo per affrontare il nel decimo turno di campionato.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Vincenzo Montella, parlando nella conferenza stampa di presentazione della sfida, è partito dalla squalifica che non gli consentirà di andare in panchina.

“Sono andato un po’ oltre le righe, forse neanche tanto, ma la squalifica è giusta. Ci dispiace molto per quello che è successo, ma ora è giusto abbassare i toni”.

Il tecnico gigliato è tornato sulla decisione di sostituire Ribery, fino a quel momento uno dei migliori in campo, nel corso della sfida con la Lazio.

“Abbiamo un bellissimo rapporto, sapevo che poteva risentire del cambio, anche se al momento non mi sono accorto della sua reazione. Ci siamo parlati, gli ho spiegato le mie ragioni e lui ha capito. Parliamo di un grande campione, ma ha 36 anni e va gestito. Pochi minuti prima che uscisse aveva accusato un affaticamento al polpaccio, la decisione è stata giusta. Ha dimostrato ancora una volta di essere un grande campione chiedendo scusa a tutti”.

Proprio Ribery non ci sarà per le prossime tre partite a causa dell’espulsione rimediata nel concitato post gara con la Lazio. Montella ha annunciato che la società non farà ricorso.

“Dispiace per la sua squalifica, ma dobbiamo guardare avanti. Siamo attesi da una partita molto difficile contro un avversario forte. Ci siamo confrontati con la società e accettiamo la decisione del Giudice Sportivo, per questo motivo non faremo reclami”.

Montella sembra aver già deciso chi prenderà il posto del fuoriclasse francese in attacco contro il Sassuolo.