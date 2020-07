Fiorentina-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Ghezzal ancora titolare

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo: Iachini si affida al 3-5-2, in mediana c'è ancora Ghezzal. De Zerbi si affida a Defrel in attacco.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Defrel.

Ancora alla ricerca della prima vittoria post sospensione del torneo, e si affrontano al Franchi in una sfida che mette in palio punti importanti. I viola soprattutto infatti, non sono ancora in una posizione di classifica che può garantire totale sicurezza ed un risultato pieno potrebbe consentire ad entrambe di avviarsi verso un finale di stagione più tranquillo.

Altre squadre

Beppe Iachini per l’occasione torna ad un 3-5-2 nel quale la linea difensiva davanti a Dragowski è composta sta Milenkovic, Pezzella e Ceccherini.

L'articolo prosegue qui sotto

A centrocampo, Lirola e Dalbert sono chiamati a presidiare gli esterni, in mediana c’è ancora Ghezzal con Pulgar e Castrovilli. In attacco tocca a Chiesa e Ribery.

Roberto De Zerbi risponde con un 4-2-3-1 nel quale Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio completano il pacchetto arretrato davanti a Pegolo.

Magnanelli e Locatelli compongono il duo di mediana mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Defrel, c’è un trio che prevede Traore, Djuricic e Boga.