Getty Images Serie A Artemio Franchi, Firenze GUARDA FIORENTINA-ROMA SU Fiorentina-Roma in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie AFiorentina vs RomaFiorentinaRoma Fiorentina-Roma è il posticipo che chiude la domenica di Serie A: dove vedere in tv e streaming la partita tra i viola e i giallorossi. FIORENTINA-ROMA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Fiorentina-Roma è uno dei big match della ventottesima giornata di Serie A, oltre ad essere il posticipo che chiude la domenica calcistica del massimo campionato italiano. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte La Fiorentina ha 42 punti e vuole tornare in corsa per un posto in Europa, mentre la Roma, rivitalizzata da Daniele De Rossi, ne ha 47 ed è tornata a sognare concretamente un posto in Champions League. Entrambe sono reduci da una vittoria nelle rispettive coppe europee. 1-1 è terminata la gara d'andata, giocata all'Olimpico il 10 dicembre scorso: vantaggio della Roma con Lukaku, pareggio della Fiorentina con Martinez Quarta. Di seguito tutto su Fiorentina-Roma: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni scelte dai due allenatori. FIORENTINA-ROMA IN DIRETTA DOMENICA 10 MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Fiorentina-Roma Competizione Serie A Data 10 marzo 2024 Orario 20:45 Stadio Franchi (Firenze) FIORENTINA-ROMA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 10 MARZO DAZN Guardala qui FIORENTINA-ROMA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ROMA Italiano ha sempre il dubbio relativo a Martinez Quarta e Arthur: il brasiliano va verso una maglia da titolare, l'argentino no. Belotti torna titolare dopo la coppa, a sinistra salgono le quotazioni di Sottil, mentre mancherà lo squalificato Beltran. Nella Roma viene confermato un Celik in un grande momento di forma, ma per il resto non mancano i dubbi: solito ballottaggio Spinazzola-Angelino, Smalling pronto a giocare così come Bove e Zalewski. Paredes, non al meglio per qualche guaio muscolare, è comunque pronto a scendere in campo. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti. All. Italiano. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte FIORENTINA-ROMA: IL CONFRONTO Grande equilibrio nel bilancio complessivo dei confronti tra Fiorentina e Roma in Serie A: a prevalere, ma di poco, sono i giallorossi con 58 vittorie contro 50. Precedenti 169 Vittorie Fiorentina 50 Pareggi 61 Vittorie Roma 58 Pubblicità