Fiorentina-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Fiorentina-Roma

• Data: lunedì 9 maggio 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Due squadre agli antipodi a livello di morale, ma separate solamente da tre punti in classifica. La Fiorentina ospita la Roma al Franchi nel monday night della 36esima giornata.

La squadra di Italiano viene da 3 ko consecutivi, che ne hanno minato le certezze. Una striscia di risultati che, sommata all'infortunio di Castrovilli, hanno fatto scivolare la viola all'ottavo posto.

La Roma però dista solo tre punti in classifica e un successo potrebbe rilanciare le ambizioni europee. La squadra di Mourinho si presenta in Toscana esaltata dalla conquista della finale di Conference League e con la possibilità di difendere il quinto posto estromettendo una delle concorrenti dirette.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-ROMA

La partita tra Fiorentina e Roma si giocherà lunedì 9 maggio alle ore 20:45. Lo stadio che ospiterà l'incontro è l'Artemio Franchi di Firenze.

DOVE VEDERE FIORENTINA-ROMA IN TV

Il Monday Night verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN: per vederlo bisognerà dunque collegarsi all'app della piattaforma sulle smart tv di ultima generazione, tramite una console come PlayStation o Xbox, o su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick e TIMVISION BOX.

FIORENTINA-ROMA IN DIRETTA STREAMING

La partita è visibile anche in streli abbonati a DAZN potranno seguire il match in streaming scaricando l'app su smartphone e tablet o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della gara tra Fiorentina e Roma su DAZN sarà affidata a Dario Mastroianni col commento tecnico di Massimo Donati.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti sull'incontro sono a disposizione anche su GOAL, dove potrete seguire in tempo reale gli sviluppi di Fiorentina-Roma con la nostra diretta testuale.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ROMA

Italiano punta a ritrovare certezze e per farlo parte dal suo modulo preferito: il 4-3-3. Terracciano a difesa della porta, aiutato dalla linea con Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. Bonaventura e Duncan mezze ali con Torreira centrale. Davanti Gonzalez e Saponara a sostegno di Cabral.

Mourinho non è intenzionato a mollare e chiederà uno sforzo ulteriore ai suoi, per archiviare la pratica campionato. Spazio dunque alla formazione titolare, con la sola eccezione di Veretout che a centrocampo prenderà il posto di Sergio Oliveira e Felix al posto di Abraham.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Felix. All. Mourinho