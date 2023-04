La Roma vince la Coppa Italia Primavera: Keramitsis stende la Fiorentina ai supplementari

Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, chiusi in 10 dalla viola, succede tutto nei supplementari: Krastev risponde a Misitano, poi colpisce Keramitsis.

La Roma vince la Coppa Italia Primavera: piegata 2-1 la Fiorentina ai tempi supplementari. Per il tecnico Guidi si tratta del primo trofeo da allenatore dei giallorossi.

Nella prima frazione di gioco è la Fiorentina a spingere fortissimo sull'acceleratore e nel primo segmento di gara va due volte vicina al goal: Kayode manca la porta da posizione ideale, mentre Lucchesi - ispirato dalla pennellata di Antenucci - timbra la traversa. La squadra di Aquilani gestisce le operazioni della partita e la Roma fa capolino dalle parti di Martinelli soltanto nel finale di frazione quando Padula 'sporca' i guantoni del portiere fiorentino.

Dopo una prima parte di match a tinte decisamente viola, la Roma riesce a risalire in qualche modo la china nella ripresa dando vita ad una frazione più equilibrata. Cassano ci prova con un doppio tentativo di fuori che non inquadra il bersaglio, così come Cherubini, il cui tiro a rientrare lambisce il palo della porta di Martinelli. Il match rischia di cambiare radicalmente volto al 73' quando Comuzzo rimedia il secondo giallo di giornata e costringe la Fiorentina ad un finale con dieci uomini. Nonostante la superiorità numerica, la formazione capitolina non punge e - a tempo scaduto - è il capitano della viola Krastev a sfiorare il colpaccio.

Il match si prolunga dunque sino ai tempi supplementari dove va subito in scena il proverbiale botta e risposta: la Roma sblocca il match grazie al blitz vincente di Misitano, ma dopo quattro minuti i toscani tornano in superficie grazie al perfetto colpo di testa di Krastev.

Quando tutto sembra spingere verso i calci di rigore, la Roma trova il guizzo decisivo con Keramitsis che irrompe nel cuore dell'area fiorentina e di testa firma il definitivo 2-1. Il goal che consegna il trofeo alla squadra di Guidi.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 1-2 dts

MARCATORI: 93' Misitano (R), 97' Krastev (F), 115' Keramitsis (R)

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Krastev (113' Biagetti), Lucchesi (115' Presta); Kayode, Amatucci, Harder (93' Capasso), Berti (115' Nardi), Favasuli (81' Vigiani); Distefano, Toci (93' Sene). All. Aquilani

ROMA (3-4-2-1): Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Missori (89' Loaukima), Pisilli, D’Alessio (89' Pellegrini), Cherubini; Cassano (117' Vetkal), Pagano; Padula (67' Misitano) (117' Majchrzak). All. Guidi

Arbitro: Collu

Ammoniti: Padula (R), Lucchesi (F), Cherubini (R), Aquilani (F), Pellegrini (R), Chesti (R), Krastev (F), Nardi (F)

Espulsi: Comuzzo (F) per doppia ammonizione