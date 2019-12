Fiorentina, Ribéry operato: tornerà tra 10 settimane

La Fiorentina ha comunicato i tempi di recupero di Franck Ribéry: 10 settimane fuori. Intervento alla caviglia perfettamente riuscito.

10 settimane. In pratica, due mesi e mezzo. L'incubo della e di ogni suo tifoso è diventato realtà, perché questi sono i tempi di recupero a cui dovrà sottostare Franck Ribéry, che oggi è stato operato alla caviglia sinistra dopo l'infortunio rimediato contro il due settimane fa.

Il comunicato pubblicato dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale non lascia dubbi. E, ovviamente, getta nello sconforto tutti coloro che si sarebbero attesi un rientro in campo di Ribéry già domani sera, contro l' .

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Franck Ribéry è stato sottoposto in data odierna ad intervento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale. La procedura chirurgica eseguita dal Professor Gabel è perfettamente riuscita. Franck rientrerà nella giornata di domani a Firenze dove svolgerà il programma riabilitativo stabilito. Tra due settimane inizierà il lavoro attivo e tra sei/otto settimane verranno rimossi i mezzi di sintesi. La ripresa completa dell’attività avverrà tra circa 10 settimane".

Ribéry, in sostanza, tornerà in campo appena a fine febbraio o inizio marzo. Una bruttissima tegola per una Fiorentina che, nelle ultime settimane, è crollata clamorosamente in campionato: 4 le sconfitte consecutive della banda Montella, sempre più in bilico sulla panchina viola.

Senza l'apporto di Ribéry la Fiorentina potrebbe ora tornare sul mercato, in procinto di aprirsi a inizio gennaio. Le soluzioni casalinghe, intanto, si chiamano Boateng, Vlahovic e Pedro: uno di loro tre affiancherà Chiesa contro l'Inter.