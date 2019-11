Fiorentina, Ribery ha l'influenza: in pericolo il rientro in campo?

Franck Ribery non si è allenato assieme ai compagni: lo staff della Fiorentina spera comunque di recuperare il francese per la gara col Verona.

Niente , niente e niente . E ora, il momento del rientro in campo di Franck Ribery si sta avvicinando. O forse no, perché il fuoriclasse della è stato fermato da un altro contrattempo in vista di domenica.

Oggi, infatti, Ribery non si è allenato assieme ai compagni per colpa di un attacco influenzale. Un male di stagione comune a tanti, ma che, nel caso di un campione, può essere ancora più fastidioso.

Impossibile al momento capire se Ribery riuscirà a scendere in campo, e soprattutto in quali condizioni, al Bentegodi di domenica pomeriggio. Lo staff medico della Fiorentina conta comunque di recuperare il francese nei prossimi giorni.

Per Ribery, come detto, si tratterebbe della gara del rientro in campo dopo il famoso episodio di fine ottobre: la spinta a uno dei due guardalinee di Fiorentina- , costatagli tre turni di squalifica. Montella e i viola incrociano le dita.