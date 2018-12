Fiorentina, rabbia Pioli: “Era rigore, vogliamo rispetto”

La Fiorentina pareggia senza reti sul campo del Genoa ma recrimina per una decisione del VAR: "Serve coerenza e rispetto".

La Fiorentina non va oltre il pareggio sul campo del Genoa ed esplode la rabbia di Stefano Pioli per un episodio dubbio in area rossoblù, l'allenatore viola punta il dito contro l'analisi del VAR.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Intervistato ai microfoni di 'Radio Rai', Pioli reclama un calcio di rigore per il tocco di mano di Veloso.

"Credo ci voglia coerenza e rispetto, sono stati fischiati rigori per falli di mano molto meno evidenti di quello di oggi. Io non li darei, ma siccome ormai stanno punendo tutti i tocchi di mano allora dovevano farlo anche oggi con noi e concederci il tiro dal dischetto. Non mi interessa se tocca altre parti prima della mano ma a noi è stato spiegato che se aumenti il volume con le braccia è rigore. Era rigore punto. Possiamo anche sbagliarlo il rigore ma quando c'è lo devi fischiare. Ne abbiamo subiti molto ma molto peggiori". L'articolo prosegue qui sotto

Secondo l'allenatore viola la Fiorentina ha meno punti di quelli che meriterebbe.