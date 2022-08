Fiorentina-Qatar 0-0: Jovic bloccato, viola poco cinici in fase offensiva

La formazione di Vincenzo Italiano non va oltre il pari senza reti contro la Nazionale qatariota: in campo Jovic dal primo minuto.

Non esattamente il massimo dello spettacolo l'amichevole disputata dalla Fiorentina contro la Nazionale del Qatar, a poche settimane dall'inizio del campionato di Serie A.

La formazione di Vincenzo Italiano, che ha schierato un tridente composto da Ikoné, Jovic e Saponara, non è andata oltre il pari per 0-0 contro avversari che si sono difesi molto bene, contenendo gli attacchi viola.

Le notizie non troppo positive riguardano l'infermeria, visto che sia Duncan, uscito al 37 per Zurkowski, sia Dodò, uscito al 61' per Venuti, hanno lasciato il campo per alcuni guai fisici da monitorare e valutare nelle prossime settimane.

La fredda cronaca racconta, comunque, due occasioni nei primi 10 minuti per la Fiorentina: la prima con Duncan, con il portiere avversario bravo a non farsi anticipare, e la seconda con Saponara, che dialoga bene con Jovic, ma che centra l'estremo difensore da ottima posizione.

Al 33' ci prova anche Ikoné che dal centro dell'area di rigore trova l'opposizione del portiere, non trovando l'angolo giusto per portare avanti i suoi.

L'unica occasione vera del secondo tempo capita alla mezz'ora, quando Zurkowski si gira in un fazzoletto e con il destro conclude costringendo il portiere avversario all'intervento: termina 0-0 la sfida amichevole contro il Qatar, senza particolari squilli.

IL TABELLINO

FIORENTINA-QATAR 0-0

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò (61' Venuti), Milenkovic, Nastasic (72' Igor), Terzic; Bianco (72' Amrabat), Mandragora, Duncan (38' Zurkowski); Ikonè (76' Nico Gonzalez), Jovic (76' Kouame), Saponara (76' Sottil).