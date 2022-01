La Fiorentina punta Agustin Alvarez: accordo col giocatore, si tratta col Penarol

Fiorentina grande protagonista del mercato invernale, sia in entrata che in uscita. Il club viola vorrebbe infatti aggiungere un altro tassello al suo reparto offensivo, con l'ingaggio di Agustin Alvarez.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', il corteggiamento per l'attaccante classe 2001 è partito a dicembre con l'incontro tra il direttore tecnico gigliato Nicolas Burdisso e l'agente del giocatore. Un colloquio positivo, visto che Alvarez ha espresso gradimento verso il possibile approdo alla Fiorentina.

L'articolo prosegue qui sotto

I viola hanno quindi già in mano il sì del giocatore, con cui hanno stipulato un accordo per un contratto di 5 anni. Manca però l'intesa col Penarol, che chiede 15 milioni contro i 13 offerti della Fiorentina.

In caso di fumata bianca, Alvarez potrebbe raggiungere subito Firenze ma anche restare in Uruguay fino a fine stagione per poi vestire la sua nuova maglia in estate.

Se Alvarez dovesse arrivare alla corte di Vincenzo Italiano già a gennaio, sarebbe il quarto attaccante preso a gennaio per colmare il vuoto lasciato da Vlahovic, dopo Ikoné, Piatek e Cabral (per quest'ultimo manca ancora l'ufficialità).