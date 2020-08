Fiorentina, Pulgar positivo al COVID-19: "È asintomatico"

La Fiorentina comunica la positività al Coronavirus di Erick Pulgar. Positivo anche il giovane portiere Ghidotti: "Entrambi sono asintomatici".

Si allunga la lista dei giocatori positivi al coronavirus, che torna a colpire in con tanti nuovi contagi nelle ultime ore. Torna a fronteggiare il virus la , che comunica di aver rilevato due giocatori con il Covid-19.

Questo il comunicato della società viola, che svela i nomi dei due atleti, già isolati secondo il protocollo previsto:

"ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri. Entrambi asintomatici sono stati posti in isolamento come da protocollo, sotto controllo dello staff medico. L'articolo prosegue qui sotto Altre squadre Il gruppo squadra prosegue le attività come da programma. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti".

ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri.



Anche i due giocatori viola sono comunque asintomatici: proprio oggi anche Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al coronavirus e anche l'allenatore è stato subito messo in isolamento per 14 giorni. Ieri il dottor Nanni, rappresentante dei medici di A, aveva messo in guardia i club riguardo un possibile slittamento del campionato in caso di aumento dei contagi tra i calciatori.