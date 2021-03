Fiorentina in difficoltà, Prandelli: "Se sono un peso basta parlarne"

E’ un momento estremamente delicato quello che sta vivendo la Fiorentina. Le ultime due sconfitte patite contro Udinese e Roma, hanno infatti catapultato nuovamente la squadra gigliata ad un passo dalla zona retrocessione.

Il vantaggio di dieci punti sul terzultimo posto si è praticamente dimezzato nell’arco di una settimana e le prossime partite hanno già assunto i connotati di veri e propri bivi.

La Fiorentina domenica pomeriggio sarà impegnata al Franchi contro il Parma il quello che è una sorta di primo spareggio e Cesare Prandelli, nel preparare la sfida, ha spiegato come arriva la sua squadra a questo fondamentale appuntamento.

Negli ultimi giorni hanno preso vigore le voci che vorrebbero lo stesso Prandelli a rischio.

“Io ho dato la massima disponibilità. Era una situazione particolare e difficile perché sono tre anni che questa squadra lotta per la salvezza ed è inutile nasconderci. Quindi qualche difficoltà e qualche situazione pregressa è ancora viva nella testa e nelle scelte. Il mio futuro è domani. Io devo cercare di vincere la partita e poi se mi rendo conto di essere un peso basta parlarne. Io vado avanti per la mia strada. In questo momento ho un ottimo rapporto con la proprietà, ma capisco che nel calcio bastano ventiquattro ore per stravolgere tutto. Più di dire che sono a disposizione per qualsiasi situazione che possa essere comunicativa o d’immagine, di struttura, di organizzazione, oppure fare solo l’allenatore che sarebbe già una cosa molto complicata. Ho grande energia e voglia di arrivare al risultato. Sto facendo anche tanti sacrifici personali perché sto trascurando la famiglia e gli amici, ma quando mi metto in testa una cosa per me la Fiorentina viene prima di tutto. Ci metto anima e cuore, poi se non basta sono a disposizione. Tutti gli allenatori sono a rischio”.