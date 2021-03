Fiorentina-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina ospita il Parma nella 26ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Parma

Fiorentina-Parma Data: 7 marzo 2021

7 marzo 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

La Fiorentina di Cesare Prandelli e il Parma di Roberto D'Aversa si affrontano nello scontro salvezza della 26ª giornata di Serie A. I toscani sono quattordicesimi in classifica con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, gli emiliani si trovano in penultima posizione a quota 15, con un cammino di 2 successi, 9 pareggi e 14 k.o., e hanno un disperato bisogno dei 3 punti per poter ancora sperare nella permanenza nella massima Serie.

I viola conducono sul piano statistico nel 23 precedenti casalinghi in Serie A fra le due squadre: sono infatti 11 le vittorie per i gigliati, a fronte di 6 pareggi e di 6 affermazioni esterne dei ducali.

La Fiorentina è reduce da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare giocate, il Parma ha riportato 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate del torneo. L'allenatore dei toscani, Cesare Prandelli, è il grande ex del confronto, avendo guidato gli emiliani nel biennio 2002-2004.

L'attaccante serbo Dusan Vlahovic è il bomber dei viola con 9 reti all'attivo, i centrocampisti Hernani e Kucka sono invece i migliori realizzatori dei gialloblù con 5 goal ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-PARMA

Fiorentina-Parma si disputerà il pomeriggio di domenica 7 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 48ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 15.

Sarà DAZN a trasmettere lo scontro salvezza Fiorentina-Parma in diretta streaming. La gara potrà essere vista dai suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oltre che a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 del satellite) per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Naturalmente i clienti DAZN potranno vedere Fiorentina-Parma in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando precedentemente la app per sistemi iOS e Androdi, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione anche in modalità on demand.

Prandelli non avrà a disposizione lo squalificato Ribery: il francese potrebbe essere rilevato in avanti da Eysseric, l'alternativa è Callejón, che potrebbe essere adattato al ruolo di seconda punta. Sulle due fasce a sinistra Biraghi dovrebbe rilevare Igor, mentre a destra è probabile la conferma di Venuti. In mezzo al campo Amrabat e Bonaventura agiranno da mezzali ai lati del playmaker Pulgar. Tutto scolpito in difesa, con una linea a tre composta da Milenkovic, German Pezzella e Martínez Quarta davanti al portiere Dragowski.

Tanti dubbi per D'Aversa, che continua a dover fare i conti con un'infermeria piena. Sicuri assenti anche contro i viola Gervinho e Nicolussi Caviglia, potrebbero non essere disponibili per problemi fisici anche Conti, Cornelius e Zirkzee. Fra i pali agirà Sepe, dietro Bani sarà il terzino destro, con Gagliolo a sinistra e in mezzo il possibile rientro di Bruno Alves in coppia con Osorio. L'alternativa al portoghese è Valenti. In mediana Hernani e Brugman si contendono il posto in cabina di regia, con Kucka e Kurtic che potrebbero essere le due mezzali. Davanti, dopo la gara infrasettimanale con l'Inter, il tecnico gialloblù pensa alla riproposizione del tridente, con Brunetta centravanti e Karamoh e uno fra Mihaila e Man ai suoi lati.

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Bani, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Brunetta, Mihaila.