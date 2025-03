Fiorentina-Parma 1-1: Castrovilli risponde a Gervinho, pari al Franchi

Piccolo passo falso della Fiorentina, che non va oltre un pareggio contro il Parma, in casa. Nel primo tempo Gervinho, nella ripresa Castrovilli.

Dopo la vittoria contro il Sassuolo arriva un passo falso della Fiorentina, che deve accontentarsi di un solo punto contro il Parma. Bene i crociati nel primo tempo, con la rete di Gervinho; meglio però la Viola nella ripresa, che acciuffa il definitivo pareggio con Castrovilli, alla terza rete in Serie A.

La Fiorentina, come già era sembrato abbastanza evidentemente nelle ultime due uscite, vive un calo di condizione fisica evidente. A questo si deve aggiungere anche la squalifica di Ribery e Pezzella, più l'infortunio di Caceres. Il Parma, dal canto suo, sfrutta il momento e fin dall'inizio della partita preme il piede sull'acceleratore. I tre velocisti offensivi della squadra di D'Aversa sfruttano le assenze in difesa della Viola e, proprio in occasione di una sfuriata del solito Gervinho sulla fascia sinistra, arriva il goal di vantaggio dei crociati: Venuti non può nulla contro l'ex Roma, che lo brucia e scavalca poi Drągowski con un tocco sotto.

Nella ripresa Vincenzo Montella cambia volto alla sua Fiorentina, con l'ingresso di Vlahovic e con un atteggiamento più offensivo da parte dei centrocampisti centrali e degli esterni di difesa. Dalbert, in particolare, diventa quasi un'ala d'attacco e ogni suo cross è un pericolo per la difesa del Parma (che nel mentre deve fare i conti con un nuovo infortunio, quello di Pezzella). Al 67' Gaetano Castrovilli firma il suo terzo goal in campionato, con un tuffo di testa che non lascia scampo a Sepe su cross mancino di Dalbert.

Nella parte finale di gara il Parma rinuncia quasi del tutto ad attaccare, se non con qualche contropiede isolato di Gervinho e Kulusevski; la Fiorentina invece prova il forcing finale, ma la squadra di Montella è parecchio stanca. Il risultato: poche emozioni nei minuti finali del secondo tempo, con un pareggio che può andare bene ad entrambe le squadre, considerato il modo in cui è arrivato.

IL TABELLINO

FIORENTINA-PARMA 1-1

MARCATORI: 40' Gervinho, 67' Castrovilli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng (85' Pedro), Ghezzal (54' Vlahovic).

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella (69' Barillà); Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski (83' Gagliolo), Gervinho, Karamoh (74' Sprocati).

AMMONITI: Pezzella, Kucka, Dalbert, Pulgar

ESPULSI: