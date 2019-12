Fiorentina, ora è ufficiale: esonerato Montella

Vincenzo Montella è stto sollevato dall'incarico di allenatore della Fiorentina. Decisivo l'1-4 con la Roma. Iachini in pole per la sua sostituzione.

La sconfitta per 1-4 contro la in casa è stata fatale per Vincenzo Montella. La ha ufficializzato questa mattina la decisione di esonerare l'allenatore, con la squadra al 14° posto in classifica a soli 17 punti dopo 16 giornate.

ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.



"ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra".

Montella chiude la sua seconda esperienza in Viola, dove era già stato tra il 2012 e il 2015, con soltanto 5 vittorie in 26 partite, soltanto 3 delle quali arrivate in campionato. Era arrrivato nello scorso aprile per rimpiazzare Stefano Pioli.

Quest'anno le cose non sono andate meglio e ieri, dopo la partita, una riunione tra il direttore sportivo Daniele Pradé e il bracco destro di Commisso Joe Barone ha sancito di fatto l'addio.

Ora inizia la caccia al sostituto, con un nome che secondo 'Sky Sport' sembra più forte di altri: quello di Giuseppe Iachini, che a Firenze ha un passato da giocatore. Altri nomi sono quelli di Di Biagio e Prandelli, nessun margine invece per Spalletti, ancora sotto contratto con l' .