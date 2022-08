Fiorentina-Napoli 0-0: Italiano imbriglia Spalletti e frena la corsa degli azzurri

Finisce in parità la sfida tra i viola e gli azzurri: nel primo tempo annullato un goal a Osimhen, al Franchi vince lo spettacolo.

La Fiorentina frena il Napoli e accende una Serie A sin da questo avvio bellissima per spettacolo e sfide: tutto con il concetto di "equilibrio" anteposto a ogni sfida.

Napoli che prova sin da subito a occupare gli spazi, pressando alto la Fiorentina: Kvaratskhelia, però, non è efficace nelle prime due giornate, limitato da un magistrale Dodo. La formazione di Italiano gioca di rimessa: brivido per gli spettatori del Franchi alla fine del primo tempo, quando Osimhen insacca, ma da posizione di fuorigioco. Dopo un check al VAR Marinelli annulla la rete.

La ripresa si apre con la migliore occasione del match, in favore del Napoli: cross di Kvaratskhelia sul secondo palo per il colpo di testa ravvicinato di Lozano che, però, manda clamorosamente a lato. Fiorentina vicina al vantaggio al 63' con il mancino tagliato di Barak, terminato fuori di pochissimo. Raspadori prova ad accenderla nel finale, ma Gollini si supera: finisce 0-0 al Franchi, tra gli applausi e le strette di mano. Pochi giorni e si torna subito in campo: il bello di questa Serie A.

FIORENTINA-NAPOLI, LA MOVIOLA

Proteste del Napoli per un intervento di Dodo su Kvatarskhelia alla mezz'ora, ma Marinelli lascia correre. Il direttore di gara, ni chiusura di primo tempo, annulla la rete del vantaggio azzurro: Victor Osimhen, al momento del tocco di Lozano che lo smarca, è oltre sia Milenkovic che Gollini, quindi in fuorigioco.

FIORENTINA-NAPOLI, IL TABELLINO E LE PAGELLE

FIORENTINA-NAPOLI 0-0

FIORENTINA (4-3-3): Gollini 6.5; Dodo 7, Milenkovic 6.5, Martinez Quarta 6.5 (69' Igor 6), Biraghi 6 (80' Terzic sv); Barak 6.5, Amrabat 6.5, Bonaventura 6 (69' Maleh 6); Ikoné 5.5 (59' Kouame 6.5), Jovic 5.5, Sottil 6 (80' Saponara sv).

NAPOLI (4-3-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Kim 6.5, Mario Rui 6; Anguissa 6.5, Lobotka 6 (78' Ndombele 6), Zielinski 6 (61' Raspadori 6.5); Lozano 5.5 (71' Politano 6), Osimhen 5.5 (78' Simeone sv), Kvaratskhelia 5 (61' Elmas 6).

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Anguissa (N), Spalletti (N), Martinez Quarta (F), Jovic (F), Raspadori (N), Ndombele (N)

Espulsi: -