Fiorentina, Montella contro Galli? "Dice cose senza senso"

Non è ancora arrivata la prima vittoria in campionato della , rimontata al 95' dall' dallo 0-2 al 2-2: doppio vantaggio gettato alle ortiche dagli uomini di Vincenzo Montella, oggetto di critiche nel dopogara.

Il mittente è Giovanni Galli, ex portiere viola che aveva puntato il dito contro il tecnico, reo secondo lui di aver sbagliato la gestione dei cambi (la sostituzione di Chiesa non è piaciuta).

"La Fiorentina ha avuto paura di vincere, Montella ha delle responsabilità sui cambi: posso capire la sostituzione di Ribery con Boateng, non invece quella di Chiesa per motivi di stanchezza. Io non lo avrei tolto: se un giocatore viene da me e mi dice che è stanco io lo faccio rimanere in campo. Non si può essere stanchi a 22 anni".