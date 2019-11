Fiorentina, Montella: "Chiesa non sta benissimo, lo abbiamo gestito"

Vincenzo Montella presenta la gara di Verona e anticipa una possibile novità a centrocampo: "Abbiamo provato la soluzione Ghezzal mezzala".

A 24 ore dalla sfida col , le domande in casa si sprecano. Chi giocherà? Con quale modulo scenderà in campo la formazione viola? Sarà 3-5-2 o 4-3-3? Domande a cui Vincenzo Montella, privo in mezzo al campo di Castrovilli e Pulgar, non ha ancora una risposta, come confermato in conferenza stampa.

Segui Verona-Fiorentina in diretta streaming su DAZN

"Ho qualche soluzione, qualche dubbio me lo sono portato fino a oggi perché ci sono giocatori non abituati a giocare tutti i 90 minuti. Cristoforo ha esperienza però ha giocato pochissimo, Zurkowski ha qualità così come Eysseric. E poi ci può essere la soluzione Ghezzal mezzala, che abbiamo provato. Domani vedremo".

Al Bentegodi tornerà Franck Ribery dopo le tre giornate di squalifica. Il francese, smaltito l'attacco influenzale degli scorsi giorni, è pronto a far coppia con Chiesa. O ci sarà anche Vlahovic dal 1'?

"La squadra può giocare con i tre attaccanti, dipende dall'interpretazione del match. È una soluzione che si può provare, in alcune partite lo abbiamo fatto anche se per poco. Se rimaniamo concentrati si può fare".

Un modulo da cui dipenderà la posizione in campo di Federico Chiesa. Il quale, come rivelato da Montella, è tornato leggermente acciaccato dagli impegni con la Nazionale.