Fiorentina-Milan 1-1: La Viola rimonta in dieci, occasione persa per Pioli

Pareggio al Franchi tra Fiorentina e Milan: al goal di Rebic ha risposto Pulgar su calcio di rigore: espulso Dalbert nella seconda frazione.

Non basta la superiorità numerica al per espugnare Firenze. Dopo la rete di Rebic, la è riuscita a trovare il pari su rigore con Pulgar: 1-1 che non serve a nessuno, ma occasione sprecata sopratutto per la formazione di Pioli, in 11 contro 10 per l'ultima mezzora e rimontato comunque.

Gara molto equilibrata al Franchi, con la squadra di Iachini che ha fronteggiato a viso aperto gli ospiti senza però mai impegnare seriamente Donnarumma. Il primo tempo si è giocato principalmente a centrocampo, squadre continuamente a studiarsi senza rischiare di scoprirsi.

La prima vera occasione da rete e di fatto anche quella che ha generato grosse polemiche. Al minuto 35 Ibrahimovic è andato in rete dopo aver rubato palla a Dalbert, di gran lunga il peggiore in campo, per poi battere Dragowski all'angolino. Nell'azione però tocco di braccio e goal annullato: da regolamento giusto, nonostante fosse attaccato al corpo.

Problema sotto porta, problema in porta per il Milan nella ripresa, costretto a sostituire Donnarumma con Begovic, all'esordio in rossonero. Per il portiere italiano problema fisico accusato in seguito ad un contrasto con Chiesa nella prima frazione.

Non se la passa meglio comunque la Fiorentina, visto che il vantaggio del Milan arriva servito su un piatto d'argento. Caceres di petto in mezzo all'area per Pezzella, si frappone Rebic che fulmina Dragowski. Grosso errore del centrale uruguagio e viola sotto.

Fiorentina anche sotto di un uomo, con Dalbert che ferma Ibrahimovic al limite dell'area: Calvarese dà il giallo, prima di optare per il rosso in seguito al controllo VAR. Nonostante la superiorà numerica però il Milan non spinge, tenendo la partita in bilico.

Al minuto 85 arriva così il pari, stavolta con il centro di Pulgar: dal dischetto Bergovic intuisce, toccando il pallone che si insacca comunque alla sinistra. Anche qui polemiche per il rigore, arrivato per fallo di Theo Hernandez su Cutrone, che avrebbe tra l'altro voluto tirare dagli undici metri.

Il Milan ha un uomo in più, ma è la Fiorentina ad avere più rabbia e desiderio di portare a casa i tre punti: Begovic salva con un grande intervento coi piedi su Chiesa, Ibrahimovic non punge così come il resto dei compagni. Pareggio al Franchi.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 1-1

MARCATORI: 56' Rebic (M), 85' rig. Pulgar (F)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (73' Igor), Duncan, Pulgar, Castrovilli (68' Cutrone), Dalbert; Vlahovic, Chiesa

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma (52' Begovic); Conti, Gabbia (76' Musacchio), Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo (80' Saelemaekers), Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Calhanoglu (M), Bennacer (M), Theo Hernandez (M), Caceres (F)

Espulsi: Dalbert