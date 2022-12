Il Fiorentina-Lugano di Macek dura 35': l'ex Juventus espulso in amichevole

Il centrocampista ceco, con un passato in bianconero, si è visto estrarre il cartellino rosso da Volpi per un fallo nel primo tempo.

La Fiorentina continua il suo percorso di preparazione al rientro in Serie A dopo la sosta per i Mondiali in Qatar: la formazione di Vincenzo Italiano ospita il Lugano al Franchi, per un'amichevole comunque importante per testare la condizione fisica e il ritmo partita.

I viola scendono in campo con una squadra molto vicina a quella che, nella normalità, rappresenta l'undici titolare nel massimo campionato italiano, passando in vantaggio con Duncan e raddoppiando con Ikoné nel primo quarto d'ora.

Per gli svizzeri, poi, è arrivato il goal di Amoura che ha portato il parziale sul 2-1: gara equilibrata, insomma, almeno fino al 35', quando avviene qualcosa che in amichevole si vede difficilmente.

Nel Lugano gioca anche Roman Macek, ex Juventus cresciuto in bianconero fino al 2017, quando ha iniziato il suo percorso in prestito al Bari e alla Cremonese, tra le altre.

Al 35' il centrocampista ceco interviene duramente, in scivolata e a forbice, su Dodo, a due passi dal direttore di gara Volpi che estrae il cartellino rosso.

Espulsione in amichevole, quindi, con il Lugano costretto a giocare poco meno di mezz'ora di gioco in dieci contro undici allo stadio Artemio Franchi.