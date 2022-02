Fiorentina-Lazio, è goal di Immobile o autogoal di Biraghi?

Ciro Immobile scatta in posizione regolare - certificata da un successivo check VAR - su un tocco di Zaccagni e si presenta davanti a Terracciano, superandolo in dribbling e calciando a porta vuota. Sulla traiettoria c'è Cristiano Biraghi, che devia goffamente la palla facendola rotolare in maniera lenta all'interno dei propri pali.

Il 3-0 della Lazio in casa della Fiorentina, al termine di un secondo tempo devastante da parte della formazione di Maurizio Sarri, si concretizza in questo modo. Ma qui sorge anche il classico caso da Fantacalcio, quello che fa perdere il sonno a ogni giocatore che abbia l'uno o l'altro nella propria squadra: si tratta di goal di Immobile oppure di autorete di Biraghi?

La deviazione del terzino della Fiorentina, che peraltro segue una prima deviazione di Terracciano, è evidente e molto netta. Senza contare che la palla calciata da Immobile non sembra nemmeno diretta verso la porta. Insomma, i crismi perché il tris della Lazio venga considerato un autogoal di Biraghi sembrano esserci tutti.

Non a caso è questa la prima indicazione del sito della Lega di Serie A: lo 0-1 è di Milinkovic-Savic, lo 0-2 di Immobile, lo 0-3 un'autorete di Biraghi. Il centravanti della Lazio, dunque, stacca nuovamente Vlahovic e si porta al primo posto della classifica cannonieri con 18 reti.