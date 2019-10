Fiorentina-Lazio 1-2: Correa e Immobile sbancano il Franchi

La Lazio entra in zona Europa e trova il successo dopo tre gare: a Firenze decidono Correa e Immobile, inutile il momentaneo pareggio di Chiesa.

La torna a farsi vedere in zona vincendo lo scontro diretto con la . Al Franchi sono i biancocelesti a festeggiare e prendersi i tre punti grazie a un 1-2 firmato dagli attaccanti: Correa prima, Immobile poi. Inutile il momentaneo 1-1 firmato da Chiesa.

La chance di salire a 15 punti, in piena zona Europa e a 2 punti dalla zona Champions, fa gola a entrambe le squadre e si vede dai ritmi in campo e dalla verticalità. La Lazio punta sulla velocità di Correa, la Fiorentina sulla tecnica di Ribéry. Ed entrambe le squadre hanno ragione, perché tra il 22' e il 27' arriva il botta e risposta.

A colpire prima è la Lazio con il 'Tucu', imbeccato da uno splendido assist di Immobile: dribbling a Dragowski e appoggio comodo. La risposta viola è immediata, segna Chiesa su assist del 36enne francese dalla sua fascia sinistra. I due si cercano spesso e creano più di un grattacapo alla difesa della Fiorentina, che regge anche se incerottata: Caceres e Lirola devono uscire per infortunio.

Il terzo sostituito di Montella è Ribéry, che lascia il campo non convintissimo della decisione del tecnico. Senza di lui la Fiorentina se la gioca con le ripartenze, ma Strakosha può gestire senza allarmismi la situazione. La Lazio ne approfitta e nel finale trova con Immobile il goal che vale 3 punti. Il Var lascia correre su un contrasto Sottil-Lukaku, il belga trova la testa del suo attaccante che non tradisce. Nel finale Caicedo manca il rigore del possibile 1-3, parato da Dragowski, ma non inficia il risultato finale. E la Lazio va a -2 dal .

IL TABELLINO

FIORENTINA-LAZIO 1-2

MARCATORI: 22' Correa, 27' Chiesa, 89' Immobile

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 6, Pezzella 6, Caceres 5.5 (39' Ranieri 5); Lirola 6 (61' Sottil 6), Castrovilli 6.5, Badelj 6, Pulgar 5.5, Dalbert 6; Chiesa 6.5, Ribéry 6.5 (75' Boateng 5.5).

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Radu 5.5; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5 (54' Parolo 6), Lucas Leiva 6.5, Luis Alberto 6, Lulic 6 (61' Lukaku 6.5); Correa 7 (79' Caicedo 5), Immobile 7.5.

ARBITRO: Marco Guida.

AMMONITI: Ranieri, Luis Alberto, Lulic, Castrovilli, Pulgar, Pezzella.

ESPULSI: nessuno.