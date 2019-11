Fiorentina, incontro tra Commisso e Enrico Chiesa: presente anche Pradè

Ore calde in casa Fiorentina: Commisso e Pradè incontrano Enrico Chiesa, padre e agente di Federico.

Ore bollenti in casa : secondo 'La Gazzetta dello Sport' ci sarebbe in corso un incontro tra il presidente Rocco Commisso ed Enrico Chiesa, papà di Federico che ne cura gli interessi.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il meeting si starebbe svolgendo in un hotel di Firenze, quartier generale di Commisso in città, e vede anche la presenza di Joe Barone, braccio destro del presidente, e Daniele Pradé, direttore sportivo del club.

Sul tavolo gli argomenti potrebbero essere molteplici, a partire dal rinnovo che si auspicava la dirigenza 'viola' fino al mercato, oltre alla situazione da chiarire dopo il rifiuto ad entrare in campo domenica a .

Il nome di Chiesa è stato accostato all'Inter nelle ultime ore e si è parlato anche di un malcontento generale del giocatore e dello spogliatoio. Tutti temi che potrebbero essere oggetto di discussione.

Pradé, più tardi, sarà impegnato in conferenza stampa, quando annuncerà anche il rinnovo di Ranieri e forse fornirà ulteriori dettagli sul meeting. GIà in estate Chiesa è stato un tema caldo per Commisso, che alla fine lo ha blindato a Firenze.