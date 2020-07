Gazzetta dello Sport - Suggestione Fiorentina: Higuain se Chiesa va alla Juventus

Gonzalo Higuain potrebbe essere il giocatore giusto per sbloccare la trattativa che porterebbe Chiesa alla Juventus.

Quello che sta vivendo Federico Chiesa è probabilmente uno dei momenti più complicati della sua giovane carriera, ma la cosa non gli impedirà probabilmente di essere uno dei grandi protagonisti della prossima sessione di calciomercato.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti, in casa si è ormai già smesso di parlare di rinnovo. Qualche sondaggio esplorativo è stato fatto nei mesi scorsi, ma alla fine il tutto si è arenato di fronte alla volontà del giocatore di tentare una nuova avventura lontano da Firenze.

Il club gigliato è quindi entrato nell’ordine delle idee di cedere il suo gioiello, ma c’è un problema: le recenti prestazioni di Chiesa e gli effetti sul mondo del calcio del Coronavirus, non consentiranno nessuno di spingersi fino ai 70 milioni richiesti per il suo cartellino.

Per tale motivo, a differenza di quanto prospettato fino a poco tempo fa, la Fiorentina potrebbe ora prendere in considerazione delle partite tecniche. I dirigenti viola sono convinti che il primo club a farsi avanti sarà la (società che di fatto aveva già bloccato Chiesa un anno fa) e i bianconeri hanno diversi giocatori che potrebbero far comodo alla Fiorentina.

Romero, che attualmente è in prestito al e che la ha messo bilancio per 26 milioni di euro, è certamente uno di essi, ma è soprattutto un altro il giocatore che più interessa: Gonzalo Higuain.

Il Pipita è giunto nella fase finale della sua carriera e guadagna circa 7 milioni a stagione, ma potrebbe essere l’innesto ideale per un reparto offensivo che in questa stagione ha difettato di troppa gioventù. L’ostacolo ingaggio potrebbe essere inoltre superato con un allungamento del contratto.

Al momento potrebbe trattarsi solo di una suggestione, ma se Fiorentina e Juventus si ritroveranno per parlare di Chiesa, Higuain diventerà certamente un argomento di discussione.