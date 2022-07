La Fiorentina guarda al futuro: entro fine anno l’inaugurazione del nuovo centro sportivo

La società di Commisso punta sull'innovazione tecnologica, stringendo una partnership per l'analisi video di allenamenti e partite ufficiali.

La Fiorentina fa un passo in avanti e punta sempre di più su un centro sportivo all'avanguardia. La società di Rocco Commisso investe in analisi video, stringendo una partnership con la Pixellot, società che fornirà dati e video per migliorare la preparazione degli incontri e le sedute di allenamento della squadra di Vincenzo Italiano.

Le nuove tecnologie verranno installate su tutti e nove i campi del nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli, che sarà pronto entro la fine dell'anno.

Inoltre, tramite sulla piattaforma della Fiorentina verranno trasmesse le partite in casa delle giovanili della Viola.

Commisso ha stanziato circa 90 milioni di euro per la realizzazione del nuovo centro sportivo, ispirato a quello del Tottenham e ideato dall’architetto Marco Casamonti.

La nuova sede per gli allenamenti della società toscana si estenderà per 25 ettari e nel progetto sono previste due arene con 3000 e 1500 posti a sedere.

Quando sarà ultimato, il centro sportivo della Fiorentina diventerà uno dei più grandi in Italia. Una mossa fortemente voluta dalla proprietà italo-americana.

“Il nostro nuovo centro di allenamento sarà la struttura calcistica più avanzata della nazione e abbiamo bisogno di una tecnologia che sia al passo con questa ambizione. Pixellot è stata la scelta ovvia per l’acquisizione, la trasmissione e l’analisi video di alta qualità".

Parole del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, che commenta in questo modo la partnership con Pixellot.