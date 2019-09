Fiorentina, Ghezzal fratello d'arte: l'ex Serie A Abdelkader è il suo procuratore

Rachid Ghezzal, nuovo acquisto della Fiorentina, è il fratello di Abdelkader che ha vissuto parecchie stagioni in Serie A: oggi è il suo agente.

Nell'ultimo giorno di mercato la ha piazzato il colpo Rachid Ghezzal dal , un nome che ai più suonerà parecchio familiare.

Rachid è infatti il fratello minore di Abdelkader Ghezzal, che ha trascorso la sua intera carriera da calciatore in e in particolarmente.

Ha giocato tra le altre con Siena, Bari e prima di annunciare il ritiro dal calcio nel 2016 per iniziare la carriera di procuratore... di suo fratello Rachid.

Non a caso nell'ultima finestra estiva di calciomercato Rachid Ghezzal è approdato proprio in Serie A su consiglio del fratello Abdelkader.

"La Serie A è allo stesso livello della Premier e della . Poi è una grande opportunità quella di vestire la maglia di un club storico. Anche mio fratello mi ha detto che sarebbe stata una grande opportunità", ha confermato Rachid durante la conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina.

Rachid adesso proverà a prendersi la scena in Serie A dopo aver già mostrato parzialmente il suo talento con le maglie di , e Leicester, mentre il fratello Abdelkader ha fatto parlare di sè in Italia nel 2019 per questioni extracalcio con la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, venendo eliminato dopo 44 giorni di permanenza.