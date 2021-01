Fiorentina-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina ospita il Bologna nel 15° turno del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 3 gennaio 2021

Orario: 15.00

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Si apre con una sfida dal sapore speciale il 2021 di Fiorentina e Bologna. Le due compagini infatti si affronteranno, nel quindicesimo turno del campionato di , nel Derby dell’Appennino.

I gigliati arrivano a questa gara con 14 punti messi in cascina e galvanizzati dall’importantissima vittoria ottenuta per 3-0 sul campo della . Per gli uomini di Prandelli sono tre i risultati utili consecutivi che hanno consentito loro di migliorare una classifica che li vede comunque ancora non troppo distanti dalle zone calde.

Sono invece 15 i punti per i felsinei che sono alla ricerca di quella vittoria che inseguono da cinque turni, ovvero dalla sfida vinta al Dall’Ara contro il lo scorso 29 novembre. Da allora hanno totalizzato due sconfitte (contro e ) e tre pareggi consecutivi (contro , e ).

Quello che andrà in scena sarà il Derby dell’Appennino numero 137 in Serie A. Il bilancio sorride alla Fiorentina in virtù delle 54 vittorie a fronte dei 44 pareggi e delle 38 sconfitte.

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina- : dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO FIORENTINA-BOLOGNA

Fiorentina-Bologna si giocherà domenica 3 gennaio 2021 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, quindi nell’impianto che ospita le partite casalinghe dei gigliati. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 15.00.

La sfida valida per il 15° turno del campionato di Serie A che vedrà protagoniste Fiorentina e Bologna verrà trasmessa in diretta televisiva dell’emittente satellitare Sky sul canale Sky Sport (canale 254 del satellite).

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Sarà possibile seguire Fiorentina-Sasuolo anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia su pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

Sarà possibile seguireanche su. Come di consueto infatti, proporremo una diretta testuale del match con la quale sarà possibile non perdersi un solo istante del Derby dell’Appennino.

Cesare Prandelli dovrebbe confermare una Fiorentina molto simile a quella vista contro la Juventus. Igor potrebbe quindi completare la linea difensiva con Milenkovic e Pezzella, con Caceres che andrebbe nuovamente a giostrare sulla fascia destra. Chiavi del centrocampo affidate ad Amrabat, affiancato da Bonaventura e Castrovilli, mentre a sinistra Barreca prenderà il posto dello squalificato Biraghi. In attacco toccherà ancora a Vlahovic e Ribery.

Consueto 4-2-3-1 per Sinisa Mihajlovic. Tra i pali ci sarà Da Costa al posto dell’infortunato Skorupski, anche se il recuperato Ravaglia insidia il portiere brasiliano. La linea difensiva dovrebbe essere composta daTomiyasu, Danilo, Medel e Dijks, con De Silvestri - non al meglio - destinato alla panchina. In attacco Palacio agirà da unica punta, con Orsolini, Soriano e Barrow a supporto. Schouten e Dominguez, favorito su Svanberg, comporranno il duo di mediana.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Vlahovic, Ribery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Medel, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.