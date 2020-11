Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali: Bonaventura e Igor dal 1'

Prandelli punta sull'attacco pesante, con Kouame, Bonaventura e Ribery a supporto di Vlahovic. In difesa spunta Igor.

Formazioni ufficiali -

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Kouamé, Bonaventura, Ribery; Vlahovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Sau; Moncini.

La prima gara da nuovo allenatore della Fiorentina per Cesare Prandelli. La Viola ospiterà il Benevento di Pippo Inzaghi, a caccia di punti per tenersi alla larga dalla zona calda.

4-2-3-1 come previsto per la Fiorentina, con Vlahovic a fare da riferimento offensivo. Ribery e Kouamé partono larghi, con Boonaventura che agirà da trequartista. Prandelli rispolverà Igor in difesa, al posto di Caceres.

Inzaghi cambia sempre pochissimo della sua formazione: in attacco Improta e Sau accompagneranno Moncini. Classico centrocampo a tre, mentre in difesa Barba agirà come terzino di sinistra.