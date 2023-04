Già finita l'avventura di Diego Alves al Celta Vigo: contratto risolto dopo due mesi

Il portiere brasiliano è tornato in Europa a inizio febbraio, ma non è mai sceso in campo con il Celta Vigo, salutando in anticipo.

Alla fine del 2022 la carriera di Diego Alves ha offerto l'ennesima pagina sorridente, in Brasile: la sua patria. Il successo con il Flamengo in Copa Libertadores, il secondo dopo quello del 2019, sembrava essere la perfetta chiusura del cerchio della sua esperienza in rossonero. E, infatti, all'inizio di febbraio del 2023 è tornato in Spagna, in Liga: il campionato che lo ha visto protagonista con le maglie di Almeria e Valencia, ma questa volta lo ha fatto firmando con il Celta Vigo. C'è da dire, comunque, che si è trattata di una soluzione d'emergenza: il club spagnolo si è trovato a fare i conti con il grave infortunio di Augustin Marchesin, che si è rotto il tendine d'Achille. Contratto di pochi mesi, cavalcando il concetto di "perfetta nemesi di Cristiano Ronaldo", visti i tre rigori parati in carriera al portoghese. Ma non è bastato: no, perché dopo poco più di due mesi l'avventura di Diego Alves al Celta Vigo è già finita, tra lo stupore generale. "Il Celta Vigo e Diego Alves hanno raggiunto un accordo per risolvere il contratto che legava le parti fino alla fine di questa stagione". La risoluzione consensuale, come precisato dal testo del comunicato diffuso dal club spagnolo, ha un motivo: l'infortunio del portiere brasiliano. Che adesso è senza squadra, a quasi 38 anni. Scelti da Goal Probabili formazioni 30ª giornata: Hojlund con Zapata

