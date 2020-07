Filip Stevanovic, il talento serbo pronto a generare l'asta tra le big

Il 17enne, paragonato a Cristiano Ronaldo, piace a Liverpool, Real Madrid, Manchester United e Juventus.

Quando si parla di bagarre di calciomercato per un talento o un grande campione in uscita dal proprio club, si parla di uno, due o tre club pronti ad acquistarlo. Filip Stevanovic del Partizan potrebbe però portare questa definizione ad un livello successivo e forse mai visto prima in Europa.



Ci sarebbero infatti 15 dei più grandi club d'Europa sull'ala 17enne, tra cui , , , , , , , , e . Tutti per lui, il nuovo possibile fenomeno del clacio mondiale.

Savo Milosevic, tecnico del Partizan, ha svelato a TV Happy:

"Abbiamo un'offerta sul tavolo per Filip Stevanovic da sei mesi ormai, che supera i 10 milioni di euro"

Chi vorrà prendere il talento del Partizan dovrà spendere cifre importanti, per un'asta quasi sicura:

"Ora l'accordo sarà molto più complicato, ma se la squadra può riprendere da dove avevamo interrotto prima del Covid, e gioca come ha fatto in autunno, allora sono sicuro che il prezzo schizzerà in alto velocemente".

Stevanovic - il cui contratto attuale dura fino al 2022 - ha segnato quattro goal nelle ultime sette partite della stagione del Partizan a seguito della ripresa della SuperLiga serba e della Coppa serba all'inizio di giugno.



Ora sembra solo una questione di tempo prima che si lasci Belgrado alle spalle. Nove goal e tre assist in tutte le competizioni, niente male per un ragazzo che prima del 2019/20 aveva giocato solamente quattro gare da professionista.



Entrato a far parte del Partizan all'età di nove anni, in seguito ai primi passi mossi nella cittadina natale Vranic Arilje, Stevanovic ha trascorso l'ultimo decennio a farsi strada tra le varie giovanili, con il suo primo arrivo in prima pagina a 12 anni, nel 2015.

In un risultato che ha fatto notizia nella capitale serba, gli Under 13 del Partizan hanno battuto i loro eterni rivali della per 7-1. Stevanovic ha segnato due volte, e da lì è stato sul radar di molti tifosi.



Fino all'età di 14 anni ha vissuto nella sua città natale di Arilje durante la settimana, facendo viaggi di andata e ritorno di 380 miglia fino a Belgrado per giocare le gare nel fine settimana. Una volta presa la decisione di trasferirsi definitivamente nella capitale serba, un anno dopo, ha trovato la prima convocazione con la prima squadra.



Qualunque cosa abbia fatto in allenamento ha sicuramente avuto un impatto, poiché a dicembre 2018 è stato convocato per il suo debutto in prima squadra per gli ultimi otto minuti del match vinto 3-0 sul Rad.



"Non posso descrivere la mia gioia dopo il mio debutto con il Partizan" ha detto al sito web del club dopo essere diventato il terzo giocatore più giovane della loro storia. "Ho sempre sognato di giocare per il Partizan. Mi sono diplomato nell'accademia e so cosa significa giocare per questo club. Ad essere sincero, non ho sentito alcuna tensione prima di entrare, sono al settimo cielo".



L'adolescente giocherà altre tre gare durante la stagione 2018-19 prima della sua promozione permanente nella squadra di Milosevic.



Per la sua abilità e disponibilità a giocare sia come ala che come attaccante centrale, è stato a lungo paragonato a Cristiano Ronaldo nella sua nativa . Stevanovic, tuttavia, ha un altro giocatore che considera il suo idolo calcistico.



"Cristiano Ronaldo non è tra i miei preferiti, ma è il mio modello per quanto riguarda il lavoro e gli obiettivi" ha detto a 'Mondo'. "Non mi piace lodare me stesso, perché penso che gli altri dovrebbero farlo, ma mi piace dribblare, il dribbling è forse la mia caratteristica migliore come calciatore. Cristiano è fantastico, ma non è un dribblatore".



"Ronaldinho, tuttavia, era magico e speciale. Certo, non mi dispiacerebbe essere come Messi o Neymar, ma Ronaldinho aveva più magia. Aveva un controllo incredibile della palla, poteva fare qualcosa che nessun altro poteva, che nessuno ha nemmeno pensato".



Il giovane ha segnato il suo primo goal da professionista contro il Connah's Quay nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione di , e ha bissato tre giorni dopo segnando nella sua prima gara da titolare in campionato con un goal contro il Macva.



"Mi congratulo con lui per il suo primo goal, è una grande cosa" ha detto Milosevic dopo la gara contro il Connah's Quay, anche se è stato veloce nel sottolineare che Stevanovic non avrebbe ricevuto alcun trattamento speciale solo a causa della sua età.



"Non ho ulteriori congratulazioni per lui. Sono convinto che presto l'intera Europa sentirà parlare di lui e che questi goal diventeranno un evento regolare".



Stevanovic ha in effetti segnato nella finale della Coppa di Serbia il 24 giugno. Se questa si rivelerà la sua apparizione finale con la maglia del Partizan, partirà senza dubbio per uno dei più prestigiosi club europei.



Milosevic ha parlato a maggio di come fosse "convinto" che Stevanovic sarebbe costato oltre 10 milioni di euro e le sue esibizioni da diciassettenne lo giustificherebbero sicuramente. Tutti a caccia del Cristiano Ronaldo serbo. Anche se lui, probabilmente, preferirebbe essere chiamato il Ronaldinho del suo paese.