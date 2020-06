Linea dura della FIGC: esclusione dal campionato per chi viola il protocollo medico

Tolleranza zero della FIGC: club escluso in caso di violazione del protocollo. La proposta dovrà avere l'ok del Consiglio Federale.

Una linea dura per garantire la sicurezza sanitaria. L'emergenza Coronavirus ha lasciato il segno, ecco perchè la FIGC intende far ripartire il calcio nelle migliori condizioni possibili.

Come riferisce 'Sky', in occasione della riunione 'post' Comitato di Presidenza è stato stabilito che la squadra che infrangerà le regole contenute all'interno del protocollo medico sarà esclusa dal campionato.

Tolleranza zero tramutata in proposta, che adesso per diventare effettiva dovrà passare per il prossimo Consiglio Federale: una volta ratificato l'ok, per i club urgerà prestare massima attenzione rispettando le norme alla lettera.

Consiglio in programma lunedì prossimo, mentre in questi giorni proseguono i controlli a tappeto della Procura Federale presso i centri sportivi delle società con cui verificare se le disposizioni fornite vengono rispettate.