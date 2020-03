La FIGC conferma: "Tre ipotesi per lo Scudetto, inclusi i playoff"

Scudetto non assegnato, assegnato in base alla classifica maturata al momento della sospensione o interruzione dei playoff. Le anticipazioni rese da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, al termine del Consiglio federale odierno sono state confermate ufficialmente dalla FIGC.

"Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’ e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B".