FIFPRO risponde all'UEFA: "Ci opporremo alll'esclusione dei giocatori dalle Nazionali"

Anche il sindacato dei calciatori, FIFPro, prende ufficialmente posizione dopo la nascita della Superlega con un lungo comunicato in cui risponde anche all'UEFA.

FIFPro infatti definisce 'inaccettabile' l'ipotesi di escludere i giocatori delle squadre che parteciperanno alla Superlega dalle rispettive Nazionali.

The decision by 12 European clubs to create a new “Super League” leaves players and their unions with many questions and concerns. FIFPRO has released a statement to illustrate our views.



