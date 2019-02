FIFA 19 TOTW 23: Balotelli e Piatek versione OTW

Ecco il Team of The Week 23 di FIFA 19 Ultimate Team: c'è tanta Serie A con Criscito, Nainggolan e Piatek, ma anche Balotelli versione OTW.

C'è tanta Serie A nella nuova TOTW 23 di FIFA 19, con Piatek a farla da padrona dopo la doppieta contro l'Atalanta.

L'attaccante del Milan è presente in versione OTW (Ones to Watch), così come Mario Balotelli che al Marsiglia ha subito ripreso a segnare.

Prima volta nella Team oft The Week per Nainggolan e Criscito, mentre la carta più alta è quella di Oblak, presente con un overall di 91.

TITOLARI FIFA 19 TOTW 23

GK: Oblak

CB: Alvaro

CB: Marquinhos

LB: Criscito

CDM: Demirbay

LM: Portu

LF: Bruno Fernandes

LW: Coman

CAM: Nainggolan

ST: Balotelli

ST: Piatek

PANCHINA FIFA 19 TOTW 23

GK: Butelle

LB: Marcal

CM: Rochina

RM: Feghouli

LW: Oyarzabal

ST: Pavoletti

CM: Veretout

RISERVE FIFA 19 TOTW 23

CB: Juel Andersen

CM: Savanier

LW: Chair

ST: Dalmau

ST: Vega