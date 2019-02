FIFA19 TOTW 22: Pogba da urlo, c'è Sirigu

Arriva il Team of The Week della settimana numero 22 di FIFA 19 Ultimate Team. Casemiro, James Rodriguez e Thiago Silva da impazzire.

In Champions League le cose sono andate in maniera disastrosa, con una pesante sconfitta casalinga e l'espulsione che potrebbe essergli costato l'addio alla competizione per questa stagiona. In Premier League, invece, Paul Pogba va alla grande, protagonista nell'ultimo match contro il Fulham. E dunque dei TOTW di FIFA 19.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

TITOLARI FIFA 19 TOTW 22

La carta di Pogba è sicuramente la più forte all'interno del nuovo Team of the Week del FIFA Ultimate Team, ma assolutamente da avere sono anche gli IF di James Rodriguez, Thiago Silva e perchè no, Sirigu.

Portiere: Sirigu

Difensore centrale: Thiago Silva

Difensore centrale: Dante

Terzino sinistro: Laporte

Centrocampista difensivo: Casemiro

Centrocampista: Pogba

Centrocampista: Thiago Rodriguez

Esterno sinistro: Pizzi

Ala sinistra: Sterling

Attaccante: Dzeko

Ala destra: Bellarabi

PANCHINA FIFA 19 TOTW 22

Portiere: Lafont

Difensore centrale: Hinteregger

Centrocampisti: Belhanda

Esterno destro: Skov

Attaccante: Selke

Attaccante: Mata

Attaccante: Sharp

RISERVE FIFA 19 TOTW 22

Difensore centrale: Jędrzejczyk

Centrocampista: Osman

Attaccante: Cordoba

Attaccante: En-Nesyri

Attaccante: Adams