FIFA 23 TOTY: giocatori, votazioni e uscita

EA Sports ha comunicato i nomi dei candidati per il TOTY (Team Of The Year) di FIFA Ultimate: esclusione eccellente per Cristiano Ronaldo.

Il grande giorno è arrivato: è ufficiale la lista dei giocatori che si contenderanno un posto nel TOTY, ossia il Team Of The Year della modalità FIFA Ultimate, la più apprezzata del colosso videoludico per quanto concerne la simulazione calcistica. A partire dal 10 gennaio, gli utenti possono votare il loro undici ideale collegandosi al sito di FIFA 23 e accedendo alla sezione 'TOTY' con il proprio account EA: il giorno di chiusura delle 'urne' è il 17 gennaio. View this post on Instagram A far parlare di sé, anche nell'ambito dei videogames, è il solito Cristiano Ronaldo: spicca clamorosa la sua assenza tra i candidati, per la prima volta da quando esiste la modalità FIFA Ultimate. I vincitori saranno comunicati dopo la chiusura delle votazioni per ruoli: prima il portiere, poi i difensori e i centrocampisti e infine gli attaccanti e l'intera squadra. Ecco la lista completa dei candidati, suddivisi per ruoli (in grassetto i calciatori di Serie A). PORTIERI Alisson (Liverpool/Brasile)

Bounou (Siviglia/Marocco)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgio)

Ederson (Manchester City/Brasile)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Svizzera)

Hugo Lloris (Tottenham/Francia)

Mike Maignan (Milan/Francia)

Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina)

Wojciech Szczęsny (Juventus/Polonia)

Kevin Trapp (Eintracht/Germania) DIFENSORI Marcos Acuña (Siviglia/Argentina)

Cristiano Biraghi (Fiorentina/Italia)

Bremer (Juventus/Brasile)

Jonathan Clauss (Marsiglia/Francia)

Alphonso Davies (Bayern Monaco/Canada)

Eder Militao (Real Madrid/Brasile)

Jeremie Fringpong (Bayer Leverkusen/Olanda)

Grimaldo (Benfica/Spagna)

Joskvo Gvardiol (Lipsia/Croazia)

Achraf Hakimi (PSG/Marocco)

Theo Hernandez (Milan/Francia)

Reece James (Chelsea/Inghilterra)

Joao Cancelo (Manchester City/Portogallo)

Kalidou Koulibaly (Chelsea/Senegal)

Jules Koundé (Barcellona/Francia)

Marquinhos (PSG/Brasile)

Nicolás Otamendi (Benfica/Argentina)

Cristian Romero (Tottenham /Argentina)

Ruben Dias (Manchester City/Portogallo)

Niklas Sule (Borussia Dortmund/Germania)

Thiago Silva (Chelsea/Brasile)

Fikayo Tomori (Milan/Inghilterra)

Kieran Trippier (Newcastle/Inghilterra)

Dayot Upamecano (Bayern Monaco/Francia)

Virgil Van Dijk (Liverpool/Olanda) CENTROCAMPISTI Sofyan Amrabat (Fiorentina/Marocco)

Nicolò Barella (Inter/Italia)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Inghilterra)

Steven Berghuis (Ajax/Olanda)

Bernardo Silva (Manchester City/Portogallo)

Marcelo Brozovic (Inter/Croazia)

Bruno Fernandes (Manchester United/Portogallo)

Casemiro (Manchester United/Brasile)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgio)

Moussa Diaby (Bayer Leverkusen/Francia)

Ritsu Doan (SC Freiburg/Giappone)

Nabil Fekir (Real Betis/Francia)

Enzo Fernandez (Benfica/Argentina)

Seko Fofana (Lens/Francia)

Vincenzo Grifo (Friburgo/Italia)

Daichi Kamada (Eintracht/Giappone)

Joshua Kimmich (Bayern Monaco/Germania)

Filip Kostic (Juventus/Serbia)

Toni Kroos (Real Madrid/Germania)

Sadio Mané (Bayern Monaco/Senegal)

Mikel Merino (Real Sociedad/Spagna)

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio/Serbia)

Luka Modric (Real Madrid/Croazia)

Martin Odegaard (Arsenal/Norvegia)

Dani Parejo (Villarreal/Spagna)

Pedri (Barcellona/Spagna)

Lorenzo Pellegrini (Roma/Italia)

Ivan Perisic (Tottenham/Croazia)

Adrien Rabiot (Juventus/Francia)

Declan Rice (West Ham/Inghilterra)

Rodri (Manchester City/Spagna)

Bukayo Saka (Arsenal/Inghilterra)

Aurelien Tchouameni (Real Madrid/Francia)

Sandro Tonali (Milan/Italia)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay) ATTACCANTI Wissan Ben Yedder (Monaco/Francia)

Karim Benzema (Real Madrid/Francia)

Borja Iglesias (Real Betis/Spagna)

Ousmane Dembélé (Barcellona/Francia)

Phil Foden (Manchester City/Inghilterra)

Gabriel Jesus (Arsenal/Brasile)

Cody Gakpo (Liverpool/Olanda)

Olivier Giroud (Milan/Francia)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Francia)

Erling Haaland (Manchester City/Norvegia)

Iago Aspas (Celta Vigo/Spagna)

Ciro Immobile (Lazio/Italia)

Joao Félix (Atlético Madrid/Portogallo)

Harry Kane (Tottenham/Inghilterra)

Randal Kolo Muani (Eintracht/Francia)

Dejan Kulusevski (Tottenham/Svezia)

Robert Lewandowski (Barcellona/Polonia)

Lautaro Martinez (Inter/Argentina)

Kylian Mbappé (PSG/Francia)

Lionel Messi (PSG/Argentina)

Neymar Jr. (PSG/Brasile)

Christopher Nkunku (Lipsia/Francia)

Darwin Nunez (Liverpool/Uruguay)

Victor Osimhen (Napoli/Nigeria)

Rafael Leao (Milan/Portogallo)

Mohamed Salah (Liverpool/Egitto)

Heung Min Son (Tottenham/Corea del Sud)

Martin Terrier (Rennes/Francia)

Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasile)

Dusan Vlahovic (Juventus/Serbia)