FIFA 23: quando esce e come scaricare l'aggiornamento dei Mondiali

EA Sports rilascia la corposa patch di Qatar 2022 per FIFA 23: la data di uscita e come scaricarlo su PC e console.

Con l'arrivo dei Mondiali in Qatar cambia anche il modo di approcciarsi a FIFA 23, sia nelle diverse modalità in single player che in FUT.

EA Sport ha infatti deciso di rilasciare una corposa patch che prevede un aggiornamento proprio a tema Qatar 2022, con le diverse squadre partecipanti.

FIFA 23 WORLD CUP: QUANDO ESCE L'AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento dei Mondiali per FIFA 23 è disponibile dal 9 novembre 2022 ed è scaricabile su PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4 e Xbox One.

Non sarà invece possibile scaricare la patch per la versione di FIFA 23 per Nintendo Switch.

FIFA 23 WORLD CUP: COME SCARICARE L'AGGIORNAMENTO

Il DLC dei Mondiali su FIFA 23 è scaricabile gratuitamente su tutte le piattaforme su cui è disponibile: PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4 e Xbox One.