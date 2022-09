FIFA 23, i migliori giovani portieri per la modalità carriera: overall e potenziale

Overall base e rating potenziale dei portieri Under 21 che crescono di più in modalità carriera: la classifica dei migliori su FIFA 23.

La modalità carriera è sicuramente una di quelle maggiormente utilizzate dagli amanti di FIFA, al pari del FUT. Anche su FIFA 23 caccia ai giovani che potranno crescere nel corso delle varie stagioni, senza per forza dover spendere un patrimonio alla ricerca di nuovi giocatori. Ruolo tra i più delicati in assoluto, il portiere nella modalità carriera è quello fondamentale per poter vincere il campionato e avanzare anno dopo anno. Per questo occorre investire sui giocatori Under 21 in grado di ottenere un potenziale overalla altissimo rispetto a quello base. Nome Età Squadra PO. OA OP Bazunu 20 Southampton POR 71 85 Mamardashavili 21 Valencia POR 71 84 Vandervoordt 20 Genk POR 77 84 Chevalier 20 Lille POR 73 83 Marquines 19 Nacional POR 58 82 Andrew 21 Gil Vicente POR 75 82 Junior 21 Famalicao POR 67 82 Azirrezabala 21 Atletico Bilbao POR 65 81 Tenas 21 Barcellona POR 67 81 Slonina 18 Chicago POR 68 81 Ramirez 21 Independiente delValle POR 64 81 Destanoglu 21 Besiktas POR 62 81 Iturbe 18 Atletico Madrid POR 67 80 Neshcheret 20 Dinamo Kiev POR 62 80 Caprile 21 Bari POR 72 80 Alemdar 19 Rennes POR 67 80 Trubin 21 Shakhtar POR 71 80 Bencze 20 Vitoria Guimaraes POR 64 79 Paulsen 20 Wellington POR 59 79 Pinargote 19 Independiente delValle POR 64 79 Olses 21 La Gauira POR 69 79 Brolin 21 Mjallby POR 65 79