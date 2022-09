FIFA 23, i migliori giovani per la modalità carriera: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti

I migliori giocatori giovani per la carriera di FIFA 23: divisi per posizione, ruolo specifico con rating overall base e potenziale.

Chi sono i giovani da comprare in modalità carriera su FIFA 23? E quelli che crescono di più? Ecco tutta la lista dei migliori giovani del gioco divisi per ruolo, con gli overall iniziali e quelli potenziali determinati dalla crescita che avviene solo impiegandoli in maniera costante in campo. PO. = Posizione OA = Overall attuale OP = Overall potenziale *Le squadre in lista sono quelle a cui i giocatori sono assegnati nella modalità carriera, mentre le età sono quelle all'inizio della stessa modalità

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming FIFA 23: I MIGLIORI PORTIERI DELLA CARRIERA Nome Età Squadra PO. OA OP Bazunu 20 Southampton POR 71 85 Mamardashavili 21 Valencia POR 71 84 Vandervoordt 20 Genk POR 77 84 Chevalier 20 Lille POR 73 83 Marquines 19 Nacional POR 58 82 Andrew 21 Gil Vicente POR 75 82 Junior 21 Famalicao POR 67 82 Azirrezabala 21 Atletico Bilbao POR 65 81 Tenas 21 Barcellona POR 67 81 Slonina 18 Chicago POR 68 81 Ramirez 21 Independiente delValle POR 64 81 Destanoglu 21 Besiktas POR 62 81 Iturbe 18 Atletico Madrid POR 67 80 Neshcheret 20 Dinamo Kiev POR 62 80 Caprile 21 Bari POR 72 80 Alemdar 19 Rennes POR 67 80 Trubin 21 Shakhtar POR 71 80 Bencze 20 Vitoria Guimaraes POR 64 79 Paulsen 20 Wellington POR 59 79 Pinargote 19 Independiente delValle POR 64 79 Olses 21 La Gauira POR 69 79 Brolin 21 Mjallby POR 65 79 FIFA 23: I MIGLIORI DIFENSORI DELLA CARRIERA Nome Età Squadra PO. OA OP Gvardiol 20 Lipsia DC 81 89 Davies 21 Bayen Monaco TS 84 89 Inacio 21 Sporting Lisbona DC 79 88 Nuno Mendes 20 PSG TS 80 88 Timber 21 Ajax DC 80 88 Saliba 21 Arsenal TS 80 87 Antonio Silva 18 Benfica TS 66 86 Scalvini 18 Atalanta TS 70 86 Lukeba 19 Lione TS 76 86 Frimpong 21 Bayer Leverkusen TD 80 86 Fofana 21 Chelsea TS 79 86 Nouri 21 Wolves ASA 76 86 Livramento 19 Southampton TD 75 85 Gusto 19 Lione TD 75 85 Hickey 20 Brentford TD 75 85 Hincapie 20 Bayer Leverkusen TS 78 85 Singo 21 Torino ADA 76 85 Netz 19 Monchengladbach TS 73 85 Kouassi 20 Siviglia DC 73 85 Bediashile 21 Monaco DC 77 85 Dest 21 Milan TD 77 85 Fontanarosa 19 Inter DC 67 84 Mina 18 Deportivo Cali TD 64 84 Mbamba 17 Bruges DC 64 84 Van de Ven 21 Wolfsburg DC 69 84 FIFA 23: I MIGLIORI CENTROCAMPISTI DELLA CARRIERA Nome Età Squadra PO. OA OP Pedri 19 Barcellona CC 85 93 Wirtz 19 Bayer Leverkusen COC 82 91 Bellingham 19 Borussia Dortmund CC 84 91 Moleiro 18 Las Palmas ES 75 90 Musiala 19 Bayern Monaco CC 72 90 Gravenberch 20 Bayern Monaco CC 81 89 Saka 20 Arsenal ED 79 89 Camavinga 19 Real Madrid CC 79 89 Gavi 18 Barcellona CC 79 88 Rovella 20 Monza CC 75 88 Martinelli 21 Arsenal ES 78 88 Miretti 19 Juventus CC 72 87 Bynoe-Gittens 18 Borussia Dortmund ES 67 87 Veron 19 Porto ED 75 87 Scott 19 Bristol COC 69 87 Yeremy 19 Villarreal ED 79 87 Fernandez 21 Benfica CC 78 87 Elliott 19 Liverpool COC 73 87 Almada 21 Atlanta COC 76 87 Hlozek 20 Bayer Leverkusen COC 77 87 Szoboszlai 21 Lipsia COC 79 87 Marquinhos 19 Arsenal ED 73 86 Torre 19 Barcellona COC 69 86 Issahaku 18 Sporting Lisbona COC 67 86 Guler 17 Fenerbahce COC 69 86 FIFA 23: I MIGLIORI ATTACCANTI DELLA CARRIERA Nome Età Squadra PO. OA OP Ansu Fati 19 Barcellona AS 79 90 Cherki 19 Lione AS 73 89 De Ketelaere 21 Milan ATT 78 88 Rodrygo 21 Real Madrid AD 81 88 Gelhardt 20 Leeds ATT 72 87 Adeyemi 20 Dortmund ATT 75 87 Savio 18 PSV AD 70 86 Kayky 19 Pacos AD 66 86 Cancellieri 20 Lazio AD 73 86 Conceicao 19 Ajax AD 72 86 Olise 20 Crystal Palace AD 76 86 Madueke 20 PSV AD 77 86 Araujo 20 Benfica ATT 71 85 Bluk 19 Hadjuk Spalato AS 69 85 Scarlett 18 Portsmouth ATT 65 85 Zeballos 20 Boca Juniors AD 72 85 Elanga 20 Manchester United AD 74 85 Sesko 19 Salisburgo ATT 72 85 Cho 18 Real Sociedad ATT 70 85 Popescu 19 Steaua Bucarest AS 72 85 Gnonto 18 Leeds ATT 69 85 Brobbey 20 Ajax ATT 76 85 Palmer 20 Manchester City AD 67 85 Ramos 21 Benfica ATT 75 85 Ekitike 20 PSG ATT 76 85