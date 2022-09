FIFA 23, i migliori giovani difensori per la modalità carriera: overall e potenziale

Overall base e rating potenziale dei difensori Under 21 che crescono di più in modalità carriera: la classifica dei migliori su FIFA 23.

FIFA 23 accompagnerà i videogiocatori per mesi. Da settembre a metà del 2023, in tutte le sue modalità, online ed offline, farà trascorrere ai giocatori di tutto il mondo ore e ore di divertimento, competitivo e professionale. Tra le modalità più utilizzate c'è sicuramente la modalità carriera, in cui è essenziale ottenere i migliori giovani su piazza, capaci di progredire nel corso del tempo dal proprio overall base ad uno potenziale decisamente più alto e simile a quello dei giocatori più esperti. CARRIERA FIFA 23, I MIGLIORI GIOVANI DIFENSORI Nome Età Squadra PO. OA OP Gvardiol 20 Lipsia DC 81 89 Davies 21 Bayen Monaco TS 84 89 Inacio 21 Sporting Lisbona DC 79 88 Nuno Mendes 20 PSG TS 80 88 Timber 21 Ajax DC 80 88 Saliba 21 Arsenal TS 80 87 Antonio Silva 18 Benfica TS 66 86 Scalvini 18 Atalanta TS 70 86 Lukeba 19 Lione TS 76 86 Frimpong 21 Bayer Leverkusen TD 80 86 Fofana 21 Chelsea TS 79 86 Nouri 21 Wolves ASA 76 86 Livramento 19 Southampton TD 75 85 Gusto 19 Lione TD 75 85 Hickey 20 Brentford TD 75 85 Hincapie 20 Bayer Leverkusen TS 78 85 Singo 21 Torino ADA 76 85 Netz 19 Monchengladbach TS 73 85 Kouassi 20 Siviglia DC 73 85 Bediashile 21 Monaco DC 77 85 Dest 21 Milan TD 77 85 Fontanarosa 19 Inter DC 67 84 Mina 18 Deportivo Cali TD 64 84 Mbamba 17 Bruges DC 64 84 Van de Ven 21 Wolfsburg DC 69 84