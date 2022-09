FIFA 23, i migliori giovani attaccanti per la modalità carriera: overall e potenziale

Overall base e rating potenziale dei attaccanti Under 21 che crescono di più in modalità carriera: la classifica dei migliori su FIFA 23.

Quando si utilizza la modalità carriera di FIFA 23, c'è sicuramente un ruolo che più di tutti richiede esperienza: l'attacco. Per portare la propria squadra al top serve segnare, ovviamente: ma per spendere poco non ci si può affidare ai grandi cannonieri mondiali. Per questo meglio puntare sui giovani attaccanti con una possibile crescita esplosiva rispetto all'overall con cui si inizia la modalità carriera. Scegliere attentamente, ma anche in base, soprattutto, a quanti punti di rating possono guadagnare i vari giocatori su FIFA 23. Nome Età Squadra PO. OA OP Ansu Fati 19 Barcellona AS 79 90 Cherki 19 Lione AS 73 89 De Ketelaere 21 Milan ATT 78 88 Rodrygo 21 Real Madrid AD 81 88 Gelhardt 20 Leeds ATT 72 87 Adeyemi 20 Dortmund ATT 75 87 Savio 18 PSV AD 70 86 Kayky 19 Pacos AD 66 86 Cancellieri 20 Lazio AD 73 86 Conceicao 19 Ajax AD 72 86 Olise 20 Crystal Palace AD 76 86 Madueke 20 PSV AD 77 86 Araujo 20 Benfica ATT 71 85 Bluk 19 Hadjuk Spalato AS 69 85 Scarlett 18 Portsmouth ATT 65 85 Zeballos 20 Boca Juniors AD 72 85 Elanga 20 Manchester United AD 74 85 Sesko 19 Salisburgo ATT 72 85 Cho 18 Real Sociedad ATT 70 85 Popescu 19 Steaua Bucarest AS 72 85 Gnonto 18 Leeds ATT 69 85 Brobbey 20 Ajax ATT 76 85 Palmer 20 Manchester City AD 67 85 Ramos 21 Benfica ATT 75 85 Ekitike 20 PSG ATT 76 85