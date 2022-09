FIFA 23: gemme nascoste e giovani talenti per la modalità carriera

Giovani fuori dai radar internazionali, che potrebbero raggiungere la vetta del calcio - reale - ma soprattutto quella di FIFA 23: le Hidden Gems.

Quali sono i giovani giocatori sconosciuti ai più he crescono maggiormente nella modalità carriera? Non parliamo dei grandi interpeti del calcio mondiale, ma di Under che nella famosa modalità carriera di FIFA 23 possono raggiungere vette altissime. Con un po' di pazienza.

Alcuni di loro, infatti, possono aumentare il loro overall di 23, 2e 4 25 punti, lasciando così numeri bassi tra il 48 e il 60 di overall attuale: potenzialmente il loro rating su FIFA 23 può anche superare l'80, rendendoli tra i più forti dell'intero gioco.

Chi sono le Hidden Gems da comprare in modalità carriera su FIFA 23?

PO. = Posizione

OA = Overall attuale

OP = Overall potenziale

C+= Crescita massima potenziale

*Le squadre in lista sono quelle a cui i giocatori sono assegnati nella modalità carriera, mentre le età sono quelle all'inizio della stessa modalità

FIFA 23: le gemme nascoste