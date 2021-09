FIFA 22: Atalanta, Juventus, Lazio e Roma avranno altri nomi

Sedici squadre saranno riprodotte fedelmente con stemmi, uniformi e nomi identici alla realtà: non Atalanta, Juve, Lazio e Roma.

A inizio settembre, la EA Sports ha annunciato l'accordo con la Lega Serie A. In questo modo, quasi tutte le squadre del massimo campionato italiano, saranno riprodotte fedelmente su FIFA 22. Quattro di queste, però, non saranno identiche alla realtà.

Grazie all'accordo, la Supercoppa Italiana verrà chiamata EA Sports Supercup a partire dall'annata 2022/2023 e la competizione digitale degli eSports relativa alla Serie A sarà giocata esclusivamente con il nuovo titolo della casa videoludica nord-americana.

Come detto, sedici squadre con stemma, maglie e nome uguale all'originale:

Bologna F.C. 1909

Cagliari Calcio

Empoli F.C.

ACF Fiorentina

Genoa C.F.C.

Hellas Verona F.C.

FC Internazionale Milano

A.C. Milan S.S.C.

Napoli U.S.

Salernitana 1919

U.C. Sampdoria U.S.

Sassuolo Calcio

Spezia Calcio

Torino F.C.

Udinese Calcio

Venezia F.C.

FIFA 22, LE SQUADRE 'NON ORIGINALI'

Atalanta, Juventus, Lazio e Roma avranno in rosa nomi e aspetto identici alla realtà, ma gli stemmi, le uniformi e i nomi non saranno conformi all'originale. Come saranno chiamate? Rispettivamente Bergamo Calcio, Piemonte Calcio, Latium e Roma FC.

IL PREMIO SERIE A

Chi vincerà il riconoscimento come miglior giocatore del mese, avrà un incremento su FIFA 22: grazie all'accordo tra EA Sport e Serie A, infatti, il prescelto otterrà speciale oggetto giocatore potenziato in FIFA Ultimate Team per rifletterne le prestazioni di quel periodo.